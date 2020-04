Esperé hasta los 41 para perder la virginidad, pero ¿mereció la pena?

En 2013, escribí un artículo titulado Does My Virginity Have a Shelf Life? (¿Tiene vida útil mi virginidad?) para The New York Times que me cambió la vida. Además de los 600 comentarios que recibí en las primeras 24 horas, el artículo estuvo entre los 10 más compartidos del periódico durante una semana. Tanto feministas como misóginos arremetieron contra mi decisión de abstenerme del sexo en una cultura que claramente te dice que quien no practica sexo no es una persona completa.