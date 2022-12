Espías belgas revelaron el Qatargate al ver "injerencias" peligrosas para la seguridad nacional

Lo ha desvelado el diario De Staandard , que informa de que el proceso no viene de este año, como se creía, sino que desde principios de 2021 se investigan estas presiones exteriores en cooperación con otros cinco servicios secretos europeos, de estados que aún no se ha desvelado. Las indagaciones son “ultrasensibles”, detallan.

Así están las cosas

En cambio, el lobista y secretario general de la ONG No Peace No Justice (Sin paz no hay justicia), Niccolo Figa-Talamanca, no tendrá que permanecer en prisión pero se le obliga a llevar un brazalete electrónico, según un comunicado difundido por la Fiscalía belga que identifica a los imputados con siglas.