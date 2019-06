Espinosa de los Monteros, a Jiménez Losantos: "Que me lo diga a la cara si su hombría se lo permite"

“Nada como que me invite a su programa, y me lo diga a la cara. Si su hombría se lo permite”, ha añadido.

Hace unos días, sin ir más lejos, Losantos aseguró que él votó a Vox hace tiempo, “cuando nadie votaba a Vox”, pero critica que con su postura ahora en la Comunidad de Madrid pueden dar el gobierno a la izquierda.

“Han llegado a un nivel entropía tan rápido... Eso pasa por estar firmando libros con Fernando Sánchez Dragó...”, ha criticado antes de asegurar que el problema que tiene Santiago Abascal es que es “demasiado buena persona”.

“Estos son aficionados y se nota que son aficionados. Le han cogido un gusto a La Ser y a La Sexta que se han vuelto tarumbas y se han olvidado para qué están”, continuó Jiménez Losantos antes de criticar a Espinosa de los Monteros por hacer chistes en los mítines.

″¿Pero tú qué te has creído que es esto? Cuando tú estabas ganando dinero para presumir del casoplón del que presumes, aquí estábamos perdiendo dinero saliendo de unos medios por defender unas cosas que tú entonces ni te atrevías a decir. Fuego amigo... fuego las narices. ¡Que son unos niñatos mal criados que no han estado nunca en política, que tienen 40 o 50 años, que tienen dinero y se creen que van a venir a mandar. No mandan un carajo y menos que mandarán”, criticó el periodista.