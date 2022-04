Espinosa de los Monteros da que hablar con su respuesta a lo que Jorge Javier ha dicho de él

Tras todo ello, el dirigente de Vox ha respondido a Jorge Javier Vázquez en un tuit que en menos de dos días supera los 22.000 ‘me gusta’: “La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de no crear una red de espionaje a 140 personas. De no burlarse de una violación en televisión. De no insultar a todos los que no son ‘rojos y maricones’. En fin, esas cositas…”.