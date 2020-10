Espinosa de los Monteros habla de Fernando Simón sin nombrarle: por cómo lo ha definido no hay duda de que se refería a él

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, ha aprovechado su intervención en el debate de la moción de censura para cargar, sin nombrarlo, contra Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

“A nadie en su sano juicio se le ocurriría escoger el momento sanitario más crítico de los últimos 100 años para poner la Sanidad en manos de una persona con nulos conocimientos sanitarios, de un llamado experto en epidemias que no es doctor y que falla en todas sus predicciones y en un grupo de expertos que sencillamente no existe”, ha dicho en clara referencia al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al propio Simón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya defendió este miércoles al experto en su réplica a Santiago Abascal. “Tengo que decirle, señor Abascal que, como presidente del Gobierno, me siento orgulloso y afortunado del trabajo que están haciendo el doctor Simón y todo su equipo”, aseguró.

El propio Simón suele esquivar responder a las críticas de los políticos. Pocas veces ha hecho la excepción y, entre ellas, destaca las palabras que dedicó en mayo al partido de ultraderecha.

En aquel momento, el epidemiólogo advirtió que no ve los debates del Congreso “y menos en este periodo” porque no tiene tiempo para ello.

“En todo caso, lo que no voy a hacer en ningún momento es dejar de hacer mi trabajo con todo el esfuerzo que pueda. Si se considera que que debo dejarlo y alguien tiene que tomar la decisión de poner a otra persona en mi lugar, yo obviamente asumiré la orden que se me dé y me echaré a un lado”, explicó.

“Pero lo que desde luego no voy a hacer es abandonar el barco. Yo voy a hacer un esfuerzo por cumplir con mi trabajo lo mejor que pueda, por garantizar que los equipos que dependan de mí están lo mejor dirigidos que yo sepa y poco más puedo decir”, continuó antes de subrayar que no es una cuestión de abandonar “para evitar ataques” o “riesgos de la sobrexposición” que ha podido tener.