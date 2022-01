Espinosa de los Monteros habla de un cambio en el rey: en estas fotos se ve la diferencia

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, se ha fijado en un detalle de la indumentaria del rey Felipe VI que, quizá, a muchos les había pasado desapercibido por completo.

El dirigente del partido de Abascal ha sido cuestionado este martes sobre qué le parece que el monarca luzca en ocasiones el pin de la Agenda 2030, que con sus colores simboliza los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de la ONU, algo que no apoya Vox, que considera que con todo eso se aspira a “amansar y pastorear” a las personas.

Espinosa de los Monteros ha afirmado que Felipe VI “está fuera del juego político”. “Y, por tanto, no le voy a considerar como considero a los políticos. No juzgo sus actividades”, ha empezando dejando claro.

Dicho eso, el dirigente de Vox ha subrayado: “Sí que he observado que últimamente no se lo pone. Quizá porque cuando se lo ponía había un cierto consenso respecto a la agenda 2030 y hoy no. No sé si es por eso o no, pero en cualquier caso yo no voy a entrar a valorar a su majestad el rey”.

Felipe VI sí lució ese pin multicolor, por ejemplo, en algunos de los actos con motivo de la Cumbre Mundial del Clima que se celebró en Madrid en diciembre de 2019.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que plasma la ONU son: