Espinosa de los Monteros niega que Vox sea un partido ultra y Ana Pastor reacciona así

Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox, visitó este domingo El Objetivo (laSexta) de Ana Pastor para comentar los posibles pactos postelectorales. Junto a él también estuvieron Antonio González-Querol (PP), Rafael Simancas (PSOE), Rafael Mayoral (Unidas Podemos) y Melisa Rodríguez (Ciudadanos).

En un momento en el que estaban catalogando a Vox como un partido ultra, Espinosa de los Monteros saltó a defenderse: “Se están preguntando por partidos ultras y a mí me gustaría preguntar si Mayoral que es un partido comunista, marxista y leninista no es ultra. ¿ERC no es ultra? ¿Bildu, PNV, PdeCat? Todos esos que aquí se aceptan como democráticos y se blanquean suman menos votos que Vox”.

Además, también aseguró que se está empezando a cansar. Ana Pastor contestó rápidamente: “¿Sabes qué pasa? Soy dueña de mis palabras, pero es el Partido Popular el que le ha llamado ultraderecha a usted”.