Esport de risc

Lord_Kuernyus via Getty Images Dos 'riders' a Madrid.

Primer van ser les monedetes d’un i dos cèntims d’euro. Impossibles d’agafar per a mans reumàtiques o artrítiques. Com va dir una vella (que es devia sentir les mans balbes a còpia d’artrosi) mentre intentava recollir el canvi al supermercat: «Ja no saben què fer per acabar amb nosaltres».

Després van ser els cada cop menys amables autobusos urbans. En un dels ultimíssims models dobles només hi ha tres seients per a coixes, vells, prenyades i discapacitats variades. En d’altres, enfilar-se fins al seient reservat és una proesa; l’altíssim graó em recorda el gran desnivell que de petita havia de pujar per accedir a l’elefant o a l’olla dels «cavallitus» (perdonin però és que soc de Barcelona) de les Caspolino, les enyorades atraccions (i ben atraients que eren) de la plaça Gal.la Placídia. Muntar-hi costava penes i treballs.

Des que l’ajuntament de Barcelona fa negoci hipotecant —és a dir, privatitzant— els carrers i els lloga als bars perquè hi posin terrasses (el truc és fer les voreres més amples i, sense solució de continuïtat, fer-les més estretes i perilloses que abans a base de terrasses) han aparegut al paviment tot d’anelles i subjeccions metàl.liques collades als panots per lligar-hi els vents que subjecten les variadíssimes lones. ¡Que no n’enganxis cap si camines sense aixecar gaire els peus de terra!

A les cantonades sempre hi ha algú que passeja i bada mentre espera que la gossa faci les seves necessitats. Si són líquides, allà queden pudents i insanes, si són sòlides, i en el millor dels casos les han recollit, sempre en queda un rastre llefiscós i relliscós. Si amb això no n’hi ha prou, les infinites corretges elàstiques sens fi amb què lliguen el gos poden ser una trampa mortal amb què enganxar-te les cames i fer-te rodolar per terra.