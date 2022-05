Como cuando la luna de un parabrisas recibe un impacto y de pronto se fragmenta en un millón de cristalitos. Lo hemos visto todos, ¿verdad? Los fragmentos se mantienen en su sitio, pero en realidad la luna ha dejado de existir. Aunque la forma se mantenga, el parabrisas ha explotado. Ya no tiene ninguna resistencia. No es una unidad, sino un montón de esquirlas puestas una al lado de la otra de un modo ordenado. Podemos seguir conduciendo y fingir que no ha pasado nada, pero habremos perdido casi toda la visibilidad. No encuentro mejor imagen para describir qué le está sucediendo a las sociedades modernas occidentales. Y sí, la tristísima columna de este domingo trata sobre el espantoso asesinato en masa que tuvo lugar hace pocos días en Uvalde (Texas).