Esta abuela se vuelve viral tras destrozar a un 'youtuber' que se metió con Extremadura

Un vídeo del youtuber Borja Escalona metiéndose con Extremadura y sus habitantes ha despertado una oleada de indignación entre la población.

El creador de contenido comentó que Extremadura era un barrio de Portugal que se lo quedó España. También se metió con el físico de los extremeños: “Físicamente son peculiares, tienen el cuerpo como un botijo. Tienen la mitad del cuerpo de humanos y la otra mitad de asnos, son muy peculiares”.

En el monólogo, de poco más de seis minutos de duración, afirmó que de esa tierra no ha salido ningún personaje ilustre a lo largo de la historia, no tiene ningún monumento turístico ni platos tradicionales. Incluso llegó a ironizar con que se ha estado a punto de levantar un muro para que no salgan de ahí.