″¿Por dónde empezamos? Usted coge cómo se sientan los ministros del Congreso. Usted puede ir de atrás hacia delante y puede decir: mire, el de Universidades. Se puede cerrar mañana porque no tiene la competencia. El de Sanidad se puede cerrar mañana porque no tiene la competencia. El de Igualdad se puede cerrar mañana, que son 500 millones de euros que no hacen falta para nada y es puro gasto político”, ha proseguido.