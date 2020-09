Esta canción era la tuya

Le encargaron la adaptación a uno de los letristas del momento, Johnny Mercer, que incluso había ganado un Oscar con In the cool, cool, cool of the evening. Al parecer, el adaptador no aceptó el trabajo con mucho entusiasmo, dejó pasar las semanas y al final terminó por escribir una letra en un rato libre que encontró mientras viajaba en un tren. De ahí surgieron las alusiones al otoño y a los besos del verano que no aparecen en el texto original. El resultado, empalagoso para muchos, se distanciaba bastante del original e incluso de futuros trabajos de Mercer, como Moon river, pero lo convirtió en millonario.