Esta concursante de 'MasterChef Junior' da toda una lección que triunfa en redes

TVE Henar, una de las concursantes de 'MasterChef Junior'.

Este martes dio el pistoletazo de salida la octava edición de MasterChef Junior (TVE). En ella participan 17 nuevos aspirantes dispuestos a hacerse con el premio y dejar momentos para el recuerdo como ocurre en cada edición del talent culinario. Aunque en este primer programa, ya quedó claro para muchos quién va a ser la estrella de la edición: una niña de 10 años llamada Henar. La madrileña dejó varias perlitas en este primer programa, pero hubo una frase que hizo que todo Twitter la aplaudiera. Después de que Silvia Abril y Pepe Rodríguez hablaran sobre el término crush para referirse a una relación amorosa mientras los aspirantes cocinaban, la joven se sinceró sobre su vida amorosa. “A mí ya me han roto el corazón varias veces. Les he pedido salir a algunos y todos me han dicho que no”, comentó. Ante esta declaración, la humorista trató de animarla diciéndole que eso ocurría porque no hay nadie a su altura.

“Ah bueno, es que no me merecen entonces”, respondió Henar sin cortarse. Pero la espontaneidad de Henar fue más allá cuando pusieron unas imágenes de ella hablando a cámara. “Ahora me estoy centrando más en la cocina que ligar con los chicos o con las chicas o con los novietes. Yo ahora paso”, sentenció. La naturalidad con la que la niña abordó la bisexualidad sin dar importancia si le gustaban los chicos y las chicas hizo que se convirtiera en trending topic en Twitter gran parte del programa, donde muchos remarcaron la importancia de frases como estas para el colectivo LGTBI.

Cómo una niña de 10 normaliza la bisexualidad en la televisión pública con esa frase final. Henar ya ha ganado ♥️ https://t.co/fOOF8Wamv1 — anagabriel🦖☄️ (@annnsolans) December 15, 2020

La reina de la bisexualidad. "Ahora mismo no estoy interesada en ligar ni con chicos ni con chicas" REINA #MCJuniorpic.twitter.com/e4O6CZuKc6 — Carloshwgyal ♥🇪🇸 (@AlocadoPorGH) December 15, 2020

poco se habla que Henar ha dicho que no está centrada ni en chicOs ni en chicAs osea, ICONO DE LA BISEXUALIDAD #MCJunior — David 🎄 (@davidmoronmas) December 15, 2020

Puede parecer una chorrada pero no, que una niña tan pequeña y en un programa de TV diga que esta mas centrada en la cocina que en ligar con chicos o chicas quiere decir que hay esperanzas 🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈 — ALVARO.HF (@AlvaroEDZR) December 16, 2020

La forma en la que Henar a sus diez años normaliza la bisexualidad hablando de “ligar con niños o con niñas” es una cosa preciosa que este 2020 ha llevado a la tele pública #MCJuniorhttps://t.co/PRkxiawMJw — David Insua (@CataDeCambridge) December 15, 2020

ICONO DE LA BISEXUALIDAD: "Ahora mismo no estoy interesada en ligar ni con chicos ni con chicas" REINA 👑✊ #MCJuniorhttps://t.co/1WklElY8Sy — jose 🌼 (@jose__g21) December 15, 2020

El significado que tiene ver a esta niña normalizando el hablar de ligar con chicos o con chicas, en pleno primer time de la televisión pública...

Bravo Henar, Reina del Martes Santo! 👏👏👏 #MCJuniorpic.twitter.com/EnzYX4rGMV — Rodri GS (@rodrigs91) December 15, 2020

She said bi rights — garlic 🧄 (@detestoelcafe) December 15, 2020

"Me centro más en la cocina que en ligar con chicos o con chicas" En esta cuenta staneamos a Henar si o si #MasterchefJunior#MCJuniorpic.twitter.com/rvujBdMjCX — باولا (@Paulaander) December 15, 2020

Pues yo me quedo con el final. "Estoy mas centrada en la cocina que en ligar con los chicos, con las chicas o con... Ya paso". Esa naturalidad con la que ve relaciones de todo tipo, espero que no le desaparezca nunca ^^ — Rafator (@Vulkansson) December 16, 2020