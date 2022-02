Esta diputada de Unidas Podemos recuerda a Almudena Grandes y deja una firme sentencia

La diputada de Unida Podemos Aina Vidal ha recordado a la escritora Almudena Grandes, fallecida el pasado 27 de noviembre, durante su intervención de este jueves en el Congreso para aprobar la Reforma laboral planteada por el Gobierno.

La política de la formación morada ha apoyado el texto elaborado por su compañera de partido Yolanda Díaz y lo ha calificado que es una reforma ”útil y de calado pensada para que las personas más precarias tengan derechos”.

Vidal, que ha asegurado que en los dos años de legislatura que quedan se seguirán logrando más derechos, ha utilizado el cierre de su intervención para recordar a la escritora madrileña con una reflexión.

“Estos días he sentido mucha vergüenza, pero quiero recordar a Almudena Grandes. No nos van a robar la alegría porque nos ha costado mucho llegar, es mucha gente la que ha luchado. Hoy estamos contentas de poder volver a casa y decir que volvemos con nuevos derechos”, ha cerrado.

La reforma laboral, que va a salir adelante, no va a contar con dos partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, como son ERC y PNV.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha acusado al Gobierno de “presionar” a su formación y de sentar “un precedente peligrosísimo” al llevar al Congreso un acuerdo inamovible: “El diálogo social está muy bien, la respetamos enormemente y nos parece muy hábil que estén todos. Pero las leyes se hacen en el Congreso, guste más o guste menos”.

“Cuando vienes aquí diciendo que esto es lo que hay y no se toca, no te crees que el Congreso sea la sede de la soberanía popular, sino que es un notario que sella acuerdos. Eso sienta un precedente peligrosísimo que no aceptamos”, ha lamentado”, ha afirmado.

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha confesado que sí que hay cosas “positivas” en la reforma, pero que a ellos no le gustan que se impongan las leyes en un parlamento democrático.