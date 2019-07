Esta es la diferencia entre la ansiedad cotidiana y un trastorno de ansiedad

La fina línea que separa la ansiedad corriente de los trastornos de ansiedad depende de si te permite seguir adelante con tu vida o no, según la psicóloga Cheryl Carmin .

HINTERHAUS PRODUCTIONS VIA GETTY IMAGES

Esta enfermedad de salud mental puede afectar a cualquier persona independientemente de su edad, sexo o etnia. Tampoco depende del éxito en la vida ni nada parecido. En otras palabras: solo porque no “parezca” que una persona tenga ansiedad clínica no significa que no la tenga.

Algunas personas sufren ansiedad grave por un motivo en concreto. Las fobias son el tipo más frecuente de trastorno de ansiedad y afectan a entre un 7% y un 9% de la población. Las más frecuentes son la fobia a las alturas, a los animales, a los insectos, a la sangre, a las lesiones, a alguna condición meteorológica, a la falta de espacio o a volar, resume Carmin.

El trastorno de ansiedad social también es muy frecuente y afecta al 7% de las personas. “Este trastorno se basa en el miedo a ser mal visto. Fobia por decir o hacer algo que pueda resultar sonrojante o humillante en situaciones en las que hay alguien observándote, o simplemente miedo a que no te acepten”, ejemplifica. El miedo a hablar en público y miedo escénico también se incluyen en este tipo de trastorno.

Algunas personas sufren ansiedad por varios motivos. Una persona puede preocuparse al mismo tiempo por su salud, por hablar en público y por los desastres naturales. Para que te diagnostiquen trastorno de ansiedad generalizada, que afecta a entre el 2% y el 3% de la población, tienes que sufrir tres o más síntomas durante más del 50% de los días en un periodo de seis meses. Estos síntomas están relacionados con el estado de ánimo o la psicología, como la irritabilidad, el nerviosismo, la sensación de estar en peligro o muriéndote, las taquicardias, los problemas de sueño o problemas gastrointestinales.

No es obligatorio que pases seis meses así para buscar ayuda. ¿Cuándo es hora de ir al médico o al terapeuta? “Cuando tu ansiedad es constante y no remite, causándote problemas para llevar una vida normal, es hora de que te vea un profesional”, advierte Baskin.

Las mujeres suelen buscar ayuda con más frecuencia que los hombres, añade, y tienen más probabilidades de que se les realice un diagnóstico clínico. La terapia y los medicamentos pueden ser más difíciles de conseguir para determinadas comunidades, como las personas con discapacidades, las personas de color y las LGTBI. Pese a ello, hay recursos de servicio público a los que todo el mundo puede acceder.