Esta es una de las reseñas más extrañas que se recuerdan a un restaurante: "No puede ser real"

El Rolling Handmade Ice Cream es un local de comida ubicado en Can Pastilla, en Palma de Mallorca, y como casi todos está acostumbrado a recibir opiniones de todo tipo en las principales plataformas, como TripAdvisor o Google.

No puede ser real 🤣🤣

Hace pocos días, esta misma cuenta dio difusión a las brutales respuestas que da en Google la Casa Regional de Castilla la Mancha en Getafe cuando algún usuario le pone la menor puntuación en las reseñas de Google.

Las contestaciones son tan bordes y tan contundentes que acaban siendo colosales. Por ejemplo, una usuaria se queja de que se llevaron un “chasco” porque era “tirando demasiado a cutre”.

“Que no se te ocurra tener que ir al baño.... la puerta corredera del servicio de las chicas totalmente descolgada, tienes que arrastrarla y aún así se queda abierta”, dice en otras cosas. La réplica del dueño no puede ser más clara: “Pues vete a Madrid y paga 500€ ya verás que bien te tratan, no vuelvaas”.