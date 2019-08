Esta foto de Olvido Hormigos ha arrasado, pero ella explica lo que hay detrás: "Tengo intención de denunciar"

Olvido Hormigos, exconcejala de Los Yébenes y exconcursante de varios programas televisivos, ha denunciado en Espejo Público la existencia de varias cuentas de Twitter que se hacen pasar por ella y que están suplantando su identidad.

Hormigos sale así al paso después de que varias fotos subidas por esas cuentas hayan recibido decenas de miles de retuits y ‘me gusta’. El último ejemplo, este mismo fin de semana, cuando viralizaron una foto suya bajo el texto: “Hola, bellos seguidores. Cuénteme, ¿cuál es su mayor deseo?”

La imagen en cuestión recibió miles de respuestas y se hicieron hasta memes. Pero realmente ella no tiene nada que ver con eso. Otra cuenta va más allá y ha publicado imágenes eróticas de la exconcejala e incluso el vídeo íntimo que se difundió en 2012 sin su consentimiento.

Hormigos ha mostrado su temor en Espejo Público por que las cuentas estén haciéndose pasar por ella también de forma privada. “No lo he denunciado todavía. Ya denuncié otro cuenta falsa hace un tiempo y no sé si en el juzgado no hicieron caso. Me pasó algo parecido y no va a ningún sitio”, ha lamentado.

“Se hacen pasar por mí y tienen más seguidores que yo. Por eso el miedo a lo que puedan decir”, ha asegurado Hormigos, que no ha logrado ponerse en contacto con las personas que gestionan las cuentas.

Una de ellas, en cualquier caso, ya ha sido eliminada. La exconcejal ha avisado de que tiene intención de ir a denunciar la situación.