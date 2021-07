Esta frase te ayudará a cambiar para siempre lo que piensas del ejercicio

Esta forma de ver el ejercicio físico me ha acompañado hasta mi vida adulta. Muchas veces he evitado el gimnasio o las clases dirigidas porque no quería que los demás vieran lo “mal” que se me daba. Y, al igual que mucha gente, también he considerado la actividad física como una forma de contrarrestar los excesos de mi alimentación o las cosas que no me gustaban en el espejo.