Esta imagen de Ayuso escandaliza a algunos por lo que pasa detrás: no es lo que parece

Hay algo que no me concuerda. ¿Está Ayuso haciendo un acto de campaña en un hospital? La visita a un hospital correspondería en calidad de presidenta, no candidata.



No creo que sea coincidencia que ella esté dando un discurso con personal sanitario detrás. #eleccionesMadrid#4Mhttps://t.co/YzxHHvzw2B