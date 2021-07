Esta imagen de Toni Cantó desata el cachondeo justo por lo que estás viendo

El nuevo puesto de trabajo de Toni Cantó ha sido uno de los temas de la semana. Este miércoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que el exdiputado de Ciudadanos iba a ser el director de la nueva Oficina del Español que ha creado la Comunidad de Madrid.

Para explicar su nuevo trabajo, Cantó ha sido entrevistado en distintos medios de comunicación como, por ejemplo, Antena 3. Susanna Griso charló este jueves en Espejo Público con el también exdiputado de UPyD.

Cantó agradeció la oportunidad que le había dado Ayuso de pelear por primera vez a favor y defendió que no era un chiringuito: “Me he tirado muchísimos años peleando para que no se arrincone y prohíba el español y ahora me voy a encontrar con una jefa que quiere todo lo contrario. El chiringuito que ves soy yo, no hay otra estructura que yo”.

El expolítico de Ciudadanos se comparó con, por ejemplo, los encargados de buscar rodajes que se hagan en la Comunidad de Madrid. “Yo me voy a ocupar de identificar oportunidades como la que estamos pensando para que en el día de la Hispanidad desfile el español de muchas formas”.

“También para seguir potenciando que Madrid sea el lugar del turismo educativo. Mientras hay comunidades autónomas que arrinconan al español y empobrecen a sus ciudadanos, yo me siento orgulloso de que haya una comunidad como esta que hace todo lo contrario”, añadió.