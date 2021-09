Esta intervención de un diputado de Más Madrid ya es un fenómeno viral: "Es una fantasía"

Más Madrid ha llevado al Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves una Proposición No de Ley para implementar un Plan integral de Salud Menstrual en la Comunidad de Madrid que contiene, entre otras propuestas, cuestiones como la gratuidad de productos de higiene menstrual en los edificios públicos de la Comunidad de Madrid.

En uno de esos momentos intervino el diputado de Más Madrid Héctor Tejero, cuyo discurso está causando sensación en Twitter por su estilo directo y desenfadado, algo no demasiado habitual en política.

“La hematofobia es un tipo de fobia caracterizada por la presencia de conductas de escape o evitación ante lugares, objetos y situaciones relacionadas con la visión de la sangre. Yo quería dejar constancia en el diario de sesiones del primer caso probablemente conocido de hematofobia colectiva, que acaba de ocurrir aquí, en la bancada del PP”, empezó diciendo.

“Se les veía como nerviosos, con risitas, así como un poco rojos: ‘jijiji ha dicho regla’. Afortunadamente no ha sido nada grave y no hemos tenido que sufrir ningún desmayo. ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos!”, dijo el diputado, que provocó ya los murmullos en la Cámara.

A partir de ahí, Tejero comenzó una ristra de ataques contra Vox y el PP que dejó algunos momentos estelares que provocaron risas y comentarios entre los presentes.

“Puedo entender que un neoliberal pueda querer quitar impuestos y quitar gastos. No lo comparto políticamente, pero creo que tiene una cierta ideología política y económica detrás. Pero recortar los gastos de un impuesto que nos van a seguir cobrando, es que directamente es un poco como de tontos. Esto no es fanatismo ideológico, es un poco como estupidez, es de ser un pringado”, dijo.

Y no acabó ahí: “Lo que no vamos a aguantar es que vengan aquí el PP y Vox hace cinco minutos a decir que en Madrid nadie sufre pobreza menstrual porque nadie es tan pobre como para no poder pagarse un paquete de compresas que cuesta de tres a cinco euros pero que hay familias que están en una situación de pobreza energética porque no pueden pagar tres a cinco euros. ¡Hombre! ¿Esto qué es?”.

Y luego definió a Vox como “la tercera facción del PP”, “como ese cuñado que va a la boda de tu hija con cinco cubatas de más y que te acaba dando un poco de vergüenza ajena”.

