Esta joven da una lección con lo que dijo a los que celebraron el fin del estado de alarma

El fin del estado de alarma desató este sábado una oleada de fiestas y celebraciones en viviendas, calles y plazas de numerosas ciudades de toda España.

Desde que se dijo adiós al toque de queda se pudieron ver, en Madrid por ejemplo, concentraciones en el céntrico barrio de Malasaña o en la Puerta del Sol. En ellas, el uso de mascarilla no estaba del todo presente.

Álvaro Berro, reportero de Cuatro Al Día, estuvo en la calle Velarde, en el céntrico barrio de Malasaña, y habló con los presentes para saber las motivaciones que tenían.

“El virus sigue pero no puedes parar a la gente”, contó una joven sin mascarilla y con una cerveza en la mano.

“Esto es nuestra responsabilidad y entiendo que no está bien. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque ahora vamos a ver la incidencia que va a haber de aquí a estos días... Pero estoy aquí ahora mismo, es verdad que estoy aquí ahora mismo, pero porque se me permite”, aseguró otro.

Otra de las presentes directamente dijo que “el coronavirus no sale a partir de las 23:00”.

Entonces y mientras el periodista hablaba con dos jóvenes apareció ella, la auténtica reina de la noche, tal y como ha sido bautizada en redes sociales.