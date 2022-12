Según dice la señora, entrevistada en un “barrio rico”, prefiere el sorteo de Navidad de la ONCE porque ese organismo “ayuda a muchísimos discapacitados”. Y añade: “Prefiero ayudar a la ONCE que al Gobierno”.

Toda mi vida he jugado, compraba para todo el mundo: para el portero de mi casa, para todos mis hijos, mis hermanos. Compraba el mismo número y lo repartía. Me dejaba 2.000 o 3.000 euros que nunca recuperaba”, ha recordado.

Ahora, dice que si le tocase algo de dinero seguiría cuidando de las vacas que tiene en Asturias porque es lo que más le gusta: “Me gusta más cuidar a mis vacas que a mis nietos. Les gusta todo los que les doy, nunca se aburren, no me dan la lata, no me rompen nada”.