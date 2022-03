Esta no es la primera vez que Chris Rock se burla de Jada Pinkett Smith en los Oscar

No era la primera vez que Chris Rock bromeaba sobre los Smith.#Oscar 2016

Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. No estoy invitado

No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado.Tampoco que a le pagaran 20 millones $ por Wild Wild West pic.twitter.com/cq5bT6FmNs