Esta pescadera sorprende en pleno directo al enviar un mensaje a Ana Rosa Quintana

Ana, una pescadera de la pescadería Joselito del sevillano mercado de Triana, ha querido dedicar unas palabras a la presentadora de El Programa de AR, Ana Rosa Quintana.

La popular periodista anunció el pasado martes que le habían diagnosticado cáncer de mama y que dejaría de salir en televisión durante un tiempo.

“Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco mas de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, y también disgustos porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada que espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama”, explicó

La propia Quintana indicó que el carcinoma “está localizado” y “no hay metástasis”.

Por ello, y aprovechando que una reportera de El Programa de AR se ha desplazado al mercado para empezar a informar de cómo van a estar los productos en las fiestas de Navidad y si va a ser necesario hacer acopio, la pescadera le ha mandado un mensaje de ánimo.