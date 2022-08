Cristiano Ronaldo a fazer as capas das secções desportivas aqui no UK.

• "It's all gone Ron"

• "Siuuu later"

• "Out of order"

• "Ten Hag in blast at Ronaldo"

• "Ronaldo told he has to stay"



Anos e anos a ouvir que era um óptimo profissional.

A CS 🇬🇧 a fazer um festim disto. pic.twitter.com/PAaWYZiI4F