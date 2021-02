Esta pregunta de un periodista a Espinosa de los Monteros despierta carcajadas en la sala

El presidente del PP, Pablo Casado, ha sorprendido este martes al anunciar que el partido dejará su sede de la madrileña calle de Génova, así como la convocatoria de una convención nacional en otoño, al tiempo que ha reafirmado su apuesta por el centro tras el mal resultado en las elecciones de Cataluña.

A los pocos minutos de conocerse esa noticia, un periodista ha generado carcajadas en la sala de prensa del Congreso con la pregunta que le ha hecho a Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox.

“Acabamos de conocer que Pablo Casado ha anunciado que van a dejar la sede de Génova. No sé qué les parece. Y dado que se va quedar libre, no sé si les interesaría a ustedes”, ha planteado el informador.

El dirigente de la ultraderecha ha respondido con seriedad: “Muchas gracias, supongo que lo dice por mi faceta inmobiliaria, porque cualquier otro uso político de ese edificio creo que ya no procede”.

“Fuera de bromas, quiero andar por el mismo camino de la prudencia y la cautela. Es verdad que ese Partido Popular y algunos otros nos han estado atacando de manera insistente en los últimos meses. Creo que ustedes habrán notado también que no hemos correspondido”, ha señalado Espinosa de los Monteros.

“En estos momentos muy difíciles para el PP, nosotros no vamos a cambiar de criterio. No vamos a hablar mal del PP, no vamos a hablar mal de Ciudadanos porque no son nuestros rivales. Tenemos el horizonte puesto en vencer a una izquierda cada vez más alejada de los problemas reales de los españoles, cada vez mas enfrascada en problemas que los españoles que no entienden”, ha criticado.

Casado ha argumentado la decisión de abandonar la sede porque a su juicio no deben seguir “en un edificio cuya reforma se está investigando”.

El líder ‘popular’ cree que su partido debe apostar “por una regeneración justa sin actitudes inquisitoriales y ha asegurado que el PP nunca más dará explicaciones sobre actuaciones personales del pasado.

Además, ha reafirmado su apuesta por el “centro político” tras denunciar ataques al PP en la campaña electoral catalana.