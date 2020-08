¿Está preparada la economía española para una segunda oleada?

Europa Press News via Getty Images

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en una rueda de prensa en Moncloa.

La economía española nunca había sufrido un batacazo tan grande en tan poco tiempo. Se suponía que esta crisis iba a ser corta y que la recuperación tendría lugar en forma de V o U , es decir, rápidamente volvería a los niveles previos a la pandemia. Ahora se empieza a ver que no era tan sencillo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , aseguró que la España no recuperará los niveles anteriores hasta 2023 .

Los expertos consideran que la sanidad española está mejor preparada para afrontar los nuevos rebrotes, pero no así la economía, que está en una mayor posición de debilidad ahora que antes de la pandemia.

El coronavirus impactó de forma global. Por eso, la Unión Europea puso en marcha un plan urgente dotado con 540.000 millones para ayudar a los países que más dificultades tenían durante la pandemia. Este dinero se dividía en 240.000 millones en líneas de crédito del fondo europeo de rescates (MEDE) para gasto sanitario, 200.000 millones en préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para empresas y 100.000 millones de fondo SURE contra el desempleo .

“Es una crisis que ha sido programada, de laboratorio. No ha sido como en 2008, sino que se ha decidido cerrar la economía y se ha pensado qué iba a ocurrir. Teníamos un enfermo que sabíamos que le iba a dar un infarto, y le teníamos en el hospital en el momento del infarto. Eso ha permitido que se diseñen una serie de políticas que han permitido mantener viva a la economía, a pesar del golpe. Hemos podido inducirle el coma”, explica Manuel Alejandro Hidalgo , profesor de economía aplicada en la Universidad Pablo de Olavide y exsecretario general de Economía en la Junta de Andalucía.

Empieza a resultar evidente que si la situación sanitaria se descontrola y se multiplican los contagios no habrá salud para la economía. “La evolución de la economía seguirá enormemente determinada por la evolución de la situación sanitaria, por lo menos hasta que dispongamos de una vacuna efectiva y distribuida a gran escala. Sin control de la epidemia no puede haber recuperación económica sostenida”, afirma Ángel Talavera , economista jefe de Europa de la consultora Oxford Economics .

Una camarera atiende en una terraza de un bar en Málaga.

Un informe reciente de la consultora Oxford Economics señalaba que la caída del producto interior bruto fue tan grande no solo debido a las medidas de confinamiento y de limitación de la movilidad, sino también a otra serie de factores estructurales de la economía española que ahora pueden convertirse en un hándicap si se producen nuevos rebrotes.

El aumento de los rebrotes en las últimas semanas y las cuarentenas impuestas por países como Reino Unido han llevado a que este sector todavía no se haya recuperado. Todavía hay más de 700.000 trabajadores en ERTE por fuerza mayor, muchos de los cuales están vinculados con el turismo.

Algunos expertos consideran que estas debilidades de la economía no fueron tan importantes en la caída de la actividad en marzo, pero que sí pueden resultar determinantes en la recuperación. “La principal razón de la caída es lo duro que haya sido el confinamiento y el cierre de los comercios. En ningún país cayó tanto la actividad como en España justo antes de Semana Santa. La segunda razón es el turismo”, asegura Hidalgo.



Paneles solares cerca de Corella

Ante la gravedad de la crisis económica, el Consejo Europeo aprobó a finales de julio tras unas largas negociaciones un plan de recuperación llamado Next Generation EU, valorado en 750.000 millones de euros . De esa cantidad, España recibiría unos 140.000 millones en los próximos años, de los cuales 72.000 millones son ayudas a fondo perdido.

Además de este fondo de reconstrucción, Díez recuerda que España ya puede acceder a los fondos del Green New Deal (el nuevo pacto verde), un paquete de medidas aspira a movilizar un billón de euros en 10 años. “Los fondos del Green New Deal son inversión público privada, que pueden generar 200.000 empleos al año. Eso es un crecimiento del 1% del empleo anual”, apunta.

Los expertos señalan a la transformación digital y a la transición ecológica como los ejes prioritarios por los que se debe apostar para la recuperación. “España ha demostrado que la digitalización no se le da bien. Ni siquiera las universidades, que son la cuna del conocimiento, estaban preparadas para la revolución digital”, afirma Díez.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que prepara el Ministerio de Hacienda, servirán para canalizar los recursos procedentes de la UE. “Los fondos del Next Generation van a ir para la administración pública. El plan presupuestario priorizará los fondos europeos en la parte de inversión pública”, explica Díez.

Los empresarios no son los únicos que lo piensan. Todos los economistas consultados coinciden en que un segundo confinamiento sería letal para la economía española, ya que no habría margen para hacer frente a las consecuencias y sería más difícil lograr la ayuda de la UE.

Muchas empresas se verían abocadas a echar la persiana definitivamente porque no podrían hacer frente a los costes fijos. El 72% de los trabajadores autónomos se plantearía cerrar o reducir su plantilla si se produjera un nuevo confinamiento, según el barómetro realizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Ante el aumento de los contagios, nadie quiere oír hablar un nuevo estado de alarma. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi , aseguró que la economía española no se puede permitir un nuevo confinamiento total como el que se produjo en marzo, en una entrevista en El País .

Este tipo de medidas tiene un efecto negativo en la economía, pero mucho menos que un cierre total. “Los cierres parciales harán daño a la economía, pero no es lo mismo el daño de un sector de 8.000 millones de euros que el de una economía de 1,3 billones. Si tú puedes mantener abierta la mayor parte de las actividades económicas y cerrar algunos sectores específicos podrás salir mejor o peor, pero podrás salir. A esos sectores puedes plantear líneas de ayuda específicas para ellos”, afirma Hidalgo.

Los expertos creen que los Gobiernos estatal y autonómicos deberían apostar por llevar a cabo confinamientos parciales. “No me planteo otro confinamiento como el del anterior estado de alarma. Sí confinamientos puntuales en tiempo o en determinadas zonas geográficas. Si aún así no hubiera más remedio, el coste sería sin duda elevadísimo”, señala Mas.

“No tendríamos la capacidad de responder a otro confinamiento, como hemos tenido en marzo. El déficit público que tenemos que asumir multiplicado por dos sería inasumible. Las consecuencias económicas de un confinamiento son a largo plazo. Hay daños que habrá que ir solventando. En este caso no se multiplicaría por dos, sino por mucho más. Muchas empresas que acaban de salir de una situación difícil y se mantienen tambaleantes no lograrán salir de un segundo confinamiento”, apunta Hildalgo.