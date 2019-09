Esta rotonda de Segovia se hace viral en Twitter: ¿tú entiendes algo de lo que ves?

El usuario de Twitter @rorintv ha sorprendido en esa red social al compartir la captura de un mapa en el que se ve una extraña rotonda que hay cerca de Segovia.

″¿Os he enseñado alguna vez la rotonda de un polígono de mi ciudad que tiene sólo una entrada y una salida?”, dice el tuitero junto a la imagen, en la que se ve que, efectivamente, la rotonda no tiene ningún sentido aparente porque no sirve para ir a parte alguna.