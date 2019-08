La actriz Maria Pedraza ha sido la última en sumarse a denunciar el exagerado retoque fotográfico de algunas revistas o agencias de publicidad.

Este fin de semana, la protagonista de Élite era portada de la publicación femenina Yo Donay cuando vio el aspecto con el que aparecía, no pudo evitar hacer público su enfado:

“Este mes me han sacado en portada. La ilusión se va perdiendo cuando me veo una fotografía en la que ni me reconozco. Habéis fotografiado a otra persona, todo de la mano del Photoshop sin habérmelo consultado, es de no tener respeto. Bravo. Nadie tiene que considerar si mi boca o mis dientes, son dignos de portada. Porque no hay nada más bonito que ser uno mismo”.

El director de arte de la revista, André Giazno, no tardó en contestar: “Ya que la denuncia es pública, la contestación la tiene que ser también. Como estaba pactado, la imagen de portada se envió para tu aprobación, sin retoque de boca, precisamente por lo que tú dices. La respuesta fue que solo dabais el ok si hacíamos ese retoque. El daño a la profesionalidad de todo el equipo de mi revista ya está hecho”.

Y aunque horas más tarde, la actriz eliminaba esta publicación de su perfil de Instagram, ha querido zanjar el tema con otra foto de la que ha comentado: “Esta de aquí, soy yo”.