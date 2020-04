El Congreso aprueba la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo con fuertes críticas de la oposición

“El Gobierno no ha pecado de prudencia, ha pecado de incompetencia, y con nuestros hijos no se juega”, le ha llegado a reprochar.

Muy duro ha sido Santiago Abascal, desde Vox: “Han puesto más empeño en ocultar los muertos que en protegerlos”. “Deriva totalitaria”, ha lanzado contra Sánchez, a quien le ha afeado convertir España en una “gigantesca cárcel chavista” en la que se imponga “la cartilla de racionamiento”

Y también han llegado las críticas desde algunas de las formaciones que suelen apoyar a Sánchez. El PNV ha respaldado el decreto, pero ha advertido a Sánchez de que no apoyará nuevas si no se respeta a las autonomías. En cambio, ERC se ha abstenido, aunque ha dicho que estaba cerca del no. Gabriel Rufián ha dejado frases como que no entiende que se pueda pedir una hamburguesa por Deliveroo y no enterrar a los padres o que “El coronavirus dejará más pobres que muertos”.

Un debate sobre el estado de alarma, en una durísima situación pero ya vislumbrando algunos relajamientos. Y con el mismo nivel de dureza política.