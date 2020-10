Los riesgos políticos del estado de alarma

“La paciencia tiene un límite”, según decía luego Salvador Illa. “No nos podíamos quedar con los brazos cruzados”, sentenciaba el sábado Pedro Sánchez en una rueda de prensa en Portugal. A los miembros del Gobierno no les quedaba otra salida que el estado de alarma y además lo hacían convencidos ante la situación en Madrid. Pero a nadie se le escapa la vertiente política y, sobre todo, la utilización por parte de la Puerta del Sol y de la calle Génova.

A las 12 del mediodía empezaba el pasado viernes la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar el estado de alarma en Madrid . Todos los presentes llegaban con la sensación de que no quedaba otra, que se había intentado un acuerdo pero Madrid no lo quería. Esa idea de que Isabel Díaz Ayuso forzaba la aprobación por parte del Gobierno central.

El estado de alarma debe ser decretado por el Gobierno central en una reunión del Consejo de Ministros y, según el artículo 116 de la Constitución, durará quince días. A partir de ese momento, sólo puede ser prorrogado si cuenta con la mayoría en el Congreso de los Diputados. Las señales que emite ahora la Moncloa es que quieren que dure solo esas dos semanas y que se controle la situación sanitaria en este periodo. Pero además esperan rebajar la tensión política, algo que Madrid no está dispuesto a hacer: pide que se retire ya ese estado de alarma. “Criterios sanitarios, criterios sanitarios”, repiten en el Ministerio de Sanidad.

En este intento de dar normalidad a un estado de alarma se enmarca la estrategia también seguida por La Moncloa de que ni el propio Sánchez estuviera en el Consejo y mantuviera su viaje con el rey a Barcelona para limar asperezas. Ni siquiera compareció alguno de los vicepresidentes, encargándose de comunicar la decisión los ministros de Sanidad y de Interior. Es decir, se trata de trasladar el mensaje de que se siguen criterios epidemiológicos y no políticos. El propio Illa será el encargado de defender el decreto este jueves en el Congreso y no será Sánchez como pasó durante los meses de marzo a junio. El Gobierno repite una consigna: sólo le importa reducir la curva pensando también en los sanitarios y no va a entrar en argumentaciones políticas.