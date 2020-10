Estado federal sí, pero…

ManuelVelasco via Getty Images

Hubo cierto temor, que se explica pero no se justifica, por parte de los gobiernos centrales ante las embestidas de los nacionalismos, en los que hay que incluir hoy el valenciano, el gallego y el balear. Basta ya de traspasar competencias que terminan en la desigualdad entre ciuadan@s, lo contrario a las convicciones del PSOE, mi partido. Un ejemplo, los exámenes de selectividad o acceso a la universidad son distintos en las 17 CCAA. Un alumno, dependiendo de su región, tendrás entrada en una carrera mientras que otro no.

De las muchas y variadas divergencias se ha acertado de pleno en el uso de las lenguas cooficiales, salvo en Cataluña, donde a partir de finales del pujolismo se comienza a imponer por ley el catalán sobre el castellano. Recalcar que las permutaciones de mayor calado se han promovido en los momentos de tensión, ahora norma, entre el Gobierno central y los nacionalismos periféricos. Representan las excepciones los conciertos económicos del País Vasco y Navarra, los fueros que les fueron concedidos por Castilla en los años setenta del S.XIII. Por mucho que griten los parlanchines de Vox, esto no se toca.

Resulta inadmisible que se premie a una autonomía con más competencias cuando quiera independizarse, las penales a Cataluña sin ir más lejos. Las demás se enfadan con razón. A nuestro Gobierno, lo parece, le mueve el miedo. O el Gobierno pilota contra la tormenta independentista o el principio de realizad lo arrasará. Se tiene que terminar la mesa bilateral con Cataluña. La palabreja, bilateral, menta la igualdad de condiciones. Jamás puede ser equivalente una sola comunidad a los tres poderes del Estado.

Los periódicos aseguraban que los presidentes y presidentas de las CCAA estaban muy contentos con la cogobernanza propuesta por Sánchez. Casado vuelve a mentir cuando afirma que le corresponde al Gobierno el manejo de la salud pública. La Dirección General de la Salud Pública acaba de realizar una serie de recomendaciones, débiles a mi juicio, a las CCAA. Unas han dicho que las cumplirán, otras que no y las hay que no saben/no contestan. Las competencias sanitarias están transferidas. Las resoluciones de las desescaladas han partido respecto a jurisprudencia de cada autonomía. El Gobierno carece de cancha de juego. O no.

El Gobierno tenía que haber tenido en cuenta que las 17 desescaladas serían un desastre a causa de su falta de unidad y no lo ha hecho por terror a la ruptura de sus pactos. Producen asco las broncas parlamentarias en los niveles estatales y autonómicos cuando los españoles siguen muriendo de la covid. Las crisis de las desescaladas se han producido en especial en los estratos educacionales y sanitarios. Solo las regiones de dos naciones constitucionales del planeta, Australia y Canadá, tienen tanto autogobierno como las de España. Australia y Canadá, a causa de su dispersión poblacional, se lo pueden permitir; nosotros, no. Sánchez debe utilizar un nuevo estado de alarma minimizado. Con ello, en quince días, más los apoyos que consiga a posteriori, doblegará la línea ascendente de los contagios.