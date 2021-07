Estados Unidos convierte su Independencia en una fiesta para el reencuentro

Cómo están las cosas

Biden había propuesto como meta que para esta fecha el 70 % de los adultos tuviera al menos una dosis de la vacuna, pero admitió hace semanas que no se alcanzaría, debido en gran medida a los bajos niveles de inoculación entre los más jóvenes.

Sólo 20 de los 50 estados del país y el Distrito de Columbia -donde está la ciudad de Washington- lograron el objetivo del mandatario, de acuerdo con las cifras del diario The New York Times.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), un 67,1 % de la población mayor de 18 años (unos 173,1 millones) ha recibido al menos una inyección, mientras que el 58,2 % ya está completamente inmunizado. En el caso de la población en general, a un 54,9 % (182,4 millones) se le ha administrado una dosis y un 47,4 % ya completó su vacunación.

“Si no se han vacunado, háganlo ahora”, pidió el presidente a sus compatriotas, y apuntó: “no queremos volver a donde estábamos hace un año”. “Hoy, aunque el virus no ha sido derrotado, lo sabemos: ya no controla nuestras vidas, ya no paraliza nuestra nación y está en nuestro poder asegurarnos de que nunca más lo haga”, subrayó Biden.

Este día, llamó a sus compatriotas a recordar quiénes son. “Somos Estados Unidos y no hay nada que no podamos hacer si lo hacemos juntos”, apuntó, para cerrar su intervención con un “feliz 4 de julio”.