Aquel primer fragmento de prosa entonado con voz nasal y monocorde, un párrafo laberíntico y suave perteneciente a Las nieves del Kilimanjaro, supuso una epifanía de la que no se había desengañado tantos años después. A veces sentía una punzada de culpabilidad por haber abandonado a Twain, su mejor compañía de la primera adolescencia; pero era consciente de que el arrebato de la aventura, el dolor, los crepúsculos y las causas perdidas se había adueñado de él como una droga cuyo efecto no disminuyera con el hábito. Había aprendido a espaciar la relectura de cada uno de aquellos libros preciosos para que la memoria no le tentara a saltar ni una línea.

No le gustaba ninguna de las mil explicaciones que los estudiosos habían tejido, desde la genética a la paranoia propiciada por el FBI, pasando por las clásicas del declive físico o la impotencia que nunca sufrió, pensaba él, y a la que se había referido en tantas páginas apurando el juego morboso de imaginar lo que pudo haberle sucedido. Pero nunca los contradeciría. Aunque hallase una solución al enigma, no la compartiría. Era su secreto, como el habano y la petaca, su juguete al fondo del arcón, a salvo de los torpes y los malintencionados. Tantos artículos publicados sobre el miedo y la ansiedad ante la muerte, su especialidad como psicólogo, y ni una sola mención a Ernest Hemingway, a sus escritos o al momento en que cargó su rifle más potente con dos (nada menos que dos) balas y se reventó la cabeza.

Sorprendió a todos los que le conocían cuando se matriculó en las asignaturas que le facilitarían el título de psicólogo: su familia, sus amigos, la novia del asiento trasero que no había hecho sino despedirse de él desde el primer momento. Estaban convencidos de que convivían con un cachorro de novelista, pero él ya había decidido no dejar nunca atrás El viejo y el mar o Al otro lado del río, entre los árboles. Hay quien vive y hay quien lee, y él había elegido formar parte del segundo grupo.

-Conozco el peligro. Como Hemingway, yo me he erguido frente a un elefante, Eso sí, en el zoo. Lo reconozco.

-Vamos, hombre. ¿De verdad piensas que te voy a engañar a estas alturas? Mal negociante sería yo. Lo que pasa es que Cuba ya no es Cuba. Ya no les importa ni el buen nombre de sus puros con tal de recibir dólares.

-Voy a pensar que me cobras el ron y me regalas los puros; así no me sentiré estafado.