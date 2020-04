'Estamos en el borde', de Caroline Lamarche, son los cuentos que regalaría la librería Cervantes y compañía, de Madrid

‘Estamos en el borde’, de Caroline Lamarche, es la obra de librería Cervantes y Compañía, de Madrid, para la serie El libro que regalarían los libreros, de WMagazín.

Por Marina Sanmartín, librería Cervantes y Compañía:

En unos días en que nuestra capacidad de concentración está dividida y con frecuencia nos cuesta adentrarnos en una ficción extensa, nos gustaría recomendaros los cuentos que Caroline Lamarche, autora de La memoria del aire, recoge en Estamos en el borde, Premio Goncourt de Relato 2019, un conjunto de historias en las que animales y humanos se ponen a prueba entre sí y muestran al lector un abanico de comportamientos que nos harán reflexionar acerca de nuestra propia naturaleza, al abordarla desde una serie de perspectivas completamente imprevisibles.

Siempre es un buen momento para descubrir la voz de Lamarche, crítica, a veces descorazonadora y cruel, pero siempre incisiva; una voz que nos llega intacta gracias a la excelente traducción de Raquel Vicedo.

Estamos en el borde. Caroline Lamarche. Traducción de Raquel Vicedo (Tránsito)

El equipo de Cervantes y compañía: Son cinco personas. Abren de lunes a sábado, de 11:00 a 21:30. Dirección: calle Pez 27. Gestionan la librería desde julio de 2018.

Sinopsis

Editorial Gallimard: «Estas nueve historias cortas nos colocan al borde de dos mundos, donde se encuentran humanos enrutados y animales semi-salvajes. Cada uno está tratando de llegar al otro, pero nadie sabe quién, bestia o humano, está buscando protección. ¿De qué vuelo herido es señal el bastón Frou-Frou? ¿Puede un caballo llamado Lie alejar a un niño del mundo mentiroso de los adultos? ¿Cómo una rata, una ardilla, un erizo exorcizan la locura, el luto o simplemente el aburrimiento? ¿Qué será del nido de hormigas Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille y Cyprien después del paso de caminantes felices? ¿Cómo son un gato callejero, una mariposa en su extremo, los mensajeros del amor? En la cima de un árbol debilitado por el cambio climático, ¿qué indica la obstinada canción de Merlín? Tantas vidas en peligro, pero libres a su manera. Tantas alianzas discretas, siempre alerta. En un mundo al borde del caos, Caroline Lamarche combina la simplicidad narrativa con el salvajismo subterráneo para expresar la interdependencia de todas las criaturas vivientes».

Fragmento

«Hace menos de seis meses que la conozco y es mi historia de amor más hermosa. A veces pienso que está muerta, pero eso no va con su temperamento. Entonces prefiero imaginarla libre, aunque en cierto sentido desapareció. A menos que esté ahí, todo el tiempo, ante mis ojos, entre los demás, en las ondas, el reflujo, bajo el viento que comienza a soplar fuerte y las hojas que caen y se posan. No lo sé.

La llamé Frufrú. Porque es agraciada, se asea varias veces al día, con vivacidad y precisión, un poco torpe del costado izquierdo, el costado herido. Frufrú, porque tiene unos hermosos ojos que te miran un poco de soslayo, atentos y huidizos. Y el cuello como el tallo de una flor. Frufrú porque es nerviosa, lo dijo todo el mundo, hasta Pierre, el director del refugio, hasta Marion, la jefa de los voluntarios. Yo digo que es imprevisible. A ratos cabezota, hace como que no me conoce. A ratos capaz de correr detrás de mí a una veloci-dad asombrosa, como si, literalmente, yo tuviera un imán. Sin lugar a dudas, me quiere para ella, es mi voz lo que le gusta, las ondas que emito. Soy una persona tranquila, a la expectativa, podría decirse. Hay gente que adora eso, que la esperen donde ha decidido, o no, ir. Así que en realidad espero mucho, no hago más, en suma, que esperar desde que la conozco, y ahora que ha desaparecido, sólo aguardo su regreso.

Volviendo a los días que pasamos juntos, aclaro que, cuando no estaba ocupada con sus cosas, descansaba en un rincón distinto cada vez. Es capaz de cerrar los ojos en mitad de ninguna parte, con una confianza que contrasta con su agitación en otros momentos. Es muy sencillo, sólo me acuesto con ella. Quiero decir que me tumbo sobre la alfombra del salón o sobre la hierba en pleno día, que me consiento eso: no hacer nada y esperar. Una siesta. Pero una siesta atenta, una siesta al acecho, como quien no quiere la cosa. Entonces ella viene con pasitos prudentes, y después, de golpe, llega el frenesí, la tengo en el pelo, en las orejas, en los ojos, que me obliga a cerrar con fuerza, llueven los golpes, es el amor loco, o a lo mejor no sé nada de eso. A veces parece un castigo, pero un castigo que me hace reír al mismo tiempo que me da ganas de llorar, nadie me ha acribillado a besos hasta ese punto, bueno, a besos a su manera. Parece que así quiera expresar un pensamiento doble: quiero dejarte, pero no consigo hacerlo. Es compleja, a veces tiene ideas extrañas, ideas de persona joven y salvaje que busca su camino entre su mundo y el nuestro».

