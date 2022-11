¿Cuándo podemos decir que hay recesión?

Recesión. La palabra que pone los pelos de punta pero que no sabemos cuándo usar. ¿Estamos ya pasando por una de ellas? ¿Es preciso emplear la temida etiqueta? ¿Qué supone eso para la economía mundial?

La recesión es “un descenso significativo de la actividad económica que se extiende por toda la economía y dura más de unos meses”, según la define la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, en inglés), el grupo privado de investigación no partidista, ubicado en Estados Unidos, que designa estas etapas de contracción económica a partir de diferentes indicadores.

Este descenso puede ser visible en la producción industrial, el empleo, los ingresos, el comercio mayorista y minorista y los sueldos, pero el Comité espera a que concluya un ciclo para determinar si existe o no una recesión. La prudencia se debe a que una recesión, así declarada, debe afectar ampliamente en la economía, y el Comité no tiene una única medida que afecte a su decisión. Sin embargo, “el ingreso personal real menos las transferencias y el empleo en nómina no agrícola” han sido los dos factores más importantes tomados en consideración en los últimos años.