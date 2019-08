"Estamos en un bar y mi hija de 6 años me agarra del brazo, no respira": el hilo viral que remueve conciencias

Me mira con ojos muy abiertos y llorosos.

Cara roja.

Abre la boca, boquea, pero apenas emite sonido alguno.



Pienso “a fogonazos”;

¡¿Se ha atragantado?!

¡¿Con qué si no estaba comiendo?! No tose. ¡Obstrucción completa!



Me levanto de la silla como un resorte.