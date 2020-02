“Estamos en un momento crucial”: la OMS responde a ‘El HuffPost’ sobre el coronavirus

El mundo “no está preparado” para hacer frente a la epidemia del coronavirus. Así de tajante se mostró este martes Bruce Aylward, director de la misión de expertos internacionales enviada por la OMS a China.

En la rueda de prensa que ofrece a diario la Organización Mundial de la Salud, el experto no se anduvo con medias tintas. “Los países tienen que estar preparados para gestionar esto a mayor escala y se tiene que hacer rápidamente”, explicó a la prensa Bruce Aylward, al tiempo que elogiaba el trabajo realizado por las autoridades chinas para frenar la epidemia.

Este mismo martes es cuando se han conocido más casos en España —donde ya hay al menos nueve contagios—, todos ellos importados del norte de Italia, el principal foco del coronavirus en Europa. Las autoridades llaman a la calma y a la contención, centrándose en la “detección precoz” de los posibles nuevos casos, porque todo apunta a que los habrá.

Sólo un día antes, el lunes, la Organización Mundial de la Salud alertó de que la epidemia de COVID-19 podría llegar a convertirse en “pandemia”, y el El HuffPost se ha puesto en contacto por correo electrónico con Tarik Jašarević, portavoz de la OMS, para conocer mejor su postura.

La OMS señaló el lunes que el mundo debería estar preparado para una “potencial pandemia”. ¿Qué significa esto exactamente?

Estamos en un momento crucial del brote. Mientras debemos continuar con los esfuerzos para contener el COVID-19 —centrándonos en reforzar la vigilancia, llevando a cabo investigaciones para identificar a los contactos [de los infectados] y aplicando medidas adecuadas para evitar una mayor expansión— los países deberían aprovechar también este tiempo para prepararse para la posibilidad de una mayor transmisión.

¿Cuál es la diferencia entre ‘pandemia’ y ‘epidemia’?

La OMS ya no utiliza el sistema de las seis fases de pandemia de gripe, que iban desde la fase 1 (no se registran casos de gripe animal que provoque infecciones a humanos) hasta la fase 6 (pandemia). Este cambio se produjo por las lecciones aprendidas de la experiencia de 2009 con la H1N1 [pandemia de gripe A]. En ese momento se crearon nuevas definiciones para la gripe, pero hasta ahora no se ha definido ninguna para el COVID-19.

Hay varios grupos de distintas organizaciones que están trabajando en definir la ‘pandemia’ para este nuevo virus, lo cual podría llevar un tiempo. Mientras tanto, nuestro consejo sigue siendo el mismo: se recomienda encarecidamente a los Estados miembros que lleven a cabo planes basados en las evaluaciones de riesgo nacional según las circunstancias locales, teniendo en cuenta la información provista por las evaluaciones globales de la OMS.