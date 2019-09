Un conocido periodista ha comparado España y el Reino Unido y negado que ambos países puedan explicarse hoy por referencia a la guerra civil y a la segunda guerra mundial. En parte tiene razón. No toda. En el primer caso puede argumentarse, por ejemplo, que la guerra civil no terminó en 1939 sino, básicamente, con la dictadura de Franco, ya que su recuerdo y glorificación fueron constantes hasta entonces. Y el Brexit tiene mucho de reverberación del orgullo nacional de la época cuando los británicos se creían solos contra el nazismo, aunque no lo estuvieron nunca.

Para un historiador escribir sobre el pasado y, más precisamente, sobre la guerra civil y la dictadura franquista es una ocupación habitual. Al fin y al cabo, solo tras la desaparición de la censura y la apertura -con reservas- de los archivos públicos -no de todos- ha sido posible abordar tal tarea sin riesgos de visitas de la Brigada Político Social. No es demasiado tiempo el transcurrido dada la magnitud de la tarea a realizar.

Los ciudadanos, por el contrario, son consumidores de una historia fundamentada, pero no solo de ella. También, y quizá en mayor medida, lo son de un relato que no lo está y que prolonga el que creó el franquismo. No es una casualidad. Una parte de la sociedad española no se ha destetado del que siguen manteniendo partidos políticos poderosos, la Iglesia católica española, ciertos medios y, no en último término, autoridades incapaces de asumir versiones contrarias. Añádanse dos peculiaridades: la primera es que lo que los historiadores hemos ido descubriendo no se ha filtrado hacia el sistema educativo, ni en el público ni en el privado; la segunda que España no ha arreglado cuentas con su pasado, manchado de sangre y sobrepuesto a una inmensa represión en y tras la guerra civil. Sus dimensiones y materialización empezaron a salir a la conciencia colectiva no hace más de veinte años.

Hoy pugnan por influir en el relato público versiones muy contradictorias de ese pasado. No somos en ello un caso único en la Unión Europea (ahí están Italia, Hungría y Polonia o, en menor medida, Bélgica), pero España sí es el único que tiene fosas olvidadas en las que yacen millares de esqueletos. Y también en el que algunos partidos políticos siguen meciéndose en la “seguridad” que da no tener que enfrentarse con un pasado en el que España se dividió irremisiblemente en dos sectores: el de los vencedores y el de los vencidos. O, en una confrontación dicotómica un tanto forzada, el de las variopintas derechas y las no menos plurales izquierdas.