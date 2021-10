Están hablando de Ayuso y Celia Villalobos sorprende con este 'palo' a Santiago Abascal

Celia Villalobos, colaboradora habitual de Todo es mentira, el programa vespertino de Risto Mejide y de Marta Flich en Cuatro, ha hablado este lunes sobre la convención nacional del PP.

En espacio televisivo han analizado el papel de Isabel Díaz Ayuso en el acto. La presidenta de la Comunidad de Madrid dio su apoyo a Pablo Casado y aseguró que su sitio estaba en la capital de España y no en el camino a la Moncloa.

Villalobos ha explicado que la negativa de Génova a que Ayuso sea presidenta del PP madrileño es “una estrategia de la secretaría general de forma innecesaria” y que todo se debe “más a problemas de gabinetes que problemas reales”.

La exministra de Sanidad ha reconocido que conoció a Ayuso “en una cosa del partido hace montones de años” y que era “muy joven”: “A esta mujer yo la he conocido ejerciendo el poder, que es como hay que conocer a los políticos, no en petit comité si no cuando están tomando decisiones. Me parece que esta mujer tiene un concepto de la política muy moderno. Se sabe rodear de gente muy inteligente, a veces incluso no le importa que sean más inteligentes que ella, que saben lo que tienen que hacer y a ella le ensalzan”.

Villalobos ha afirmado que Ayuso “es lista” y que sabe diferenciar lo que es importante de lo que no y que “ella sabe que tiene que volver a ganar las elecciones en Madrid para afianzarse como líder”.

“Y sin Vox”, ha dicho la periodista Ana Pardo de Vera. “Por supuesto. Ella ahora mismo con Vox ni se hablan”, ha dicho Villalobos. “Bueno, el otro día Abascal en una entrevista decía que con Casado no se hablaba y con Ayuso así”, ha apostillado Pardo de Vera.

En ese instante Villalobos ha sorprendido con un palo al líder de Vox: “Bueno, pero eso son las chorradas de Abascal, que dice muchas al cabo del tiempo”.