¿Están "hechas" las medidas o no? A Feijóo le toca mojarse

El Gobierno, personificado en Pedro Sánchez durante sus réplicas al popular en el Senado, desmintió las acusaciones de que no habían atendido las peticiones de los de Feijóo, y contraatacó afirmando que el líder de la oposición no acaba de “ser consciente” de la crisis que se vive en Europa con respecto a la energía. En definitiva, si no atendían sus demandas, era porque estas no tenían fundamento.