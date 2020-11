¿Están los derechos de las mujeres garantizados con Ayuso?

El último día del año es tradición hacer retrospectiva. Miramos atrás y nos alegramos por los logros conseguidos y también nos apenamos por las cosas que quisimos hacer y no pudimos. Un día al año para evaluar, quedarse con lo bueno y desechar lo que no funciona. Noviembre es el mes del año en el que se hace esta retrospectiva en la Asamblea de Madrid y el nombre con el que atravesamos la es “liquidación de presupuestos”.

Sin embargo, una vez pasado el momento del titular, hemos visto cómo han eliminado el Plan de Formación contra la Violencia Machista, dotado con 150.000 euros. Y lo han hecho el mismo año que siete mujeres han sido asesinadas en nuestra comunidad.

Del mismo modo llama la atención que siendo Ciudadanos el partido que anunció con bombo y platillos la creación de una web y una app para luchar contra el ciberacoso dotada con 75.000 euros, la hayan eliminado dejando a las mujeres más expuestas y sin remedio ante las situaciones de acoso que se producen diariamente en Madrid.

También se ha eliminado el apoyo psicológico para las mujeres en los juzgados que estaba dotado con 243.000 euros. Esta eliminación no es un simple apunte contable, sino que significa que las mujeres de Madrid que tengan que pasar por los juzgados por situaciones de violencia, maltrato, acoso, etc. no tendrán apoyo subvencionado por la Comunidad de Madrid. Se producirá, por tanto, un desequilibrio entre aquellas mujeres que pueden permitirse pagarse este apoyo y aquellas que no pueden. Si tenemos en cuenta que el 65% de las personas que solicitan la Renta Mínima en la Comunidad de Madrid son mujeres, frente al 35% de hombres, podemos hacernos una idea del número de mujeres que van a poder pagarse este apoyo. ¿Por qué si tenemos los problemas señalados y algunas medidas anunciadas después no se ejecutan? ¿Dónde va ese dinero? ¿Qué puede haber más importante que permitir que toda persona pueda vivir una vida digna en igualdad y sin violencia?