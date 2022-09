Según subraya, “la opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente”. Y eso, señala, ocurre por dos razones. “Una porque, en general, no estamos educados para pensar. La gente no reflexiona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa, no hace un análisis, un estudio racional de esto es mejor, esto es peor. No. Se hace sobre todo por razones viscerales, por las características de quien habla, su voz, las mentiras que cuenta y se aceptan”.