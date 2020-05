Estas son las calles de Madrid que se han peatonalizado por la crisis del coronavirus

Además, desde mañana se abrirán a diario los parques pequeños en los distritos, no así las grandes zonas verdes como el Retiro, Madrid Río o la Casa de Campo.

El alcalde de Madrid ha pedido respetar las normas fijadas por los paseos, que el deporte no se practique en grupos ni en parejas y que los madrileños no se paren a tener conversaciones en las calles. “No está ganada la batalla, no podemos bajar la guardia”, ha recalcado el primer edil de la capital.

También la vicealcaldesa ha señalado que no quieren una “recaída” y ha agregado que están viendo que las decisiones de “desconfinamiento” son acogidas con excesiva “alegría” y se están “produciendo excesos que no nos podemos permitir”.

La petición de peatonalizar calles ha sido una reivindicación vecinal, de colectivos de viandantes y de grupos de la oposición como Más Madrid y el PSOE, al igual que la reapertura de las zonas verdes.