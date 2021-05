Estas son las comunidades que ya han activado la vacunación para menores de 50

Madrid, en unas semanas

Madrid prevé comenzar “en unas tres semanas, o quizá menos”, según el Ejecutivo regional, ya que la vacunación en el grupo de 50-59 años está por encima del 60% con la primera dosis, aunque ha aclarado que todo dependerá de la disponibilidad de viales.

Cataluña pretende también vacunar a este grupo en junio, después de que más de la mitad de los catalanes de 50 a 59 años ya tienen una primera inyección. Posteriormente, en julio, lo ampliarían al resto de la población adulta, desde los 18 hasta los 39 años.

En Euskadi el Departamento de Salud no hace pública su planificación sobre cuándo se va a poder vacunar a la población de entre 40 y 50 años porque no quiere generar expectativas en los ciudadanos que luego no se puedan cumplir porque no lleguen las vacunas previstas.

Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha calificado de “estrategia peligrosa” los anuncios de vacunación de nuevos grupos de edad sin haberse cubierto aún a anteriores.

“No puede ser porque me moleste que otras Comunidades avancen más rápido, sino porque la mortalidad crece directamente con la edad”, y si se hace eso, ha continuado, “se desprotege a los que tienen mayor riesgo” en función de en qué autonomía vivan.

“El objetivo es que en este país anteriormente llamado España se deje de intentar perjudicar políticamente a unos y a otros y se mande un mensaje de: estéis donde estéis os vamos a vacunar”, ha apostillado el portavoz de la Junta.

Asturias tampoco ha concretado fecha, al igual que Galicia, aunque su presidente, Alberto Núñez Feijóo, espera finalizar con el grupo de 50-55 “en los próximos diez días”.