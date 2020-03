Alquiler, cuota de autónomos o trabajo temporal: las medidas aprobadas hoy que debes conocer

Más médidas económicas para paliar las consecuencias del coronavirus. Dos semanas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , pronunciara la frase de “no vamos a dejar a nadie atrás” y presentase un primer paquete de medidas, el Ejecutivo ha aprobado un segundo plan de choque para contrarrestar el parón de las actividades no esenciales.

nd3000 via Getty Images

