Este alto cargo del PP traga saliva antes de responder a qué opinan sobre la última de Ayuso

En este sentido, uno de los periodistas se ha interesado por “las declaraciones que realizó la presidenta Ayuso, quien calificó el decreto como censura energética” y si en el PP comparten dicha afirmación. De hecho, en las últimas semanas no han dejado de surgir voces en las formaciones de izquierda y del propio Ejecutivo central que critican al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, por dejar que sea Ayuso la que marque el paso a la formación en cuestiones como el real decreto .

La reacción de Rollán

″Yo creo que la presidenta Ayuso lo que está haciendo es manifestar el hartazgo de una parte mayoritaria de los madrileños porque en ningún caso estamos hablando del no compromiso del Partido Popular hacia el uso respetuoso y eficiente de la energía”, ha defendido. ”Lo que queremos es que ese uso respetuoso y eficiente de al energía sea consensuado, no queremos que sea algo caprichoso”, ha sentenciado sobre una postura en la que el PP ha criticado que las medidas de ahorro energético sean obligatorias y no recomendaciones.