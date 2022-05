Este clásico postre pone en apuros a los aspirantes en 'MasterChef' y provoca una decisión histórica

Si los primeros dos platos ya supusieron un reto mayor del esperado para los aspirantes, el flan se llevó la peor parte. David, Adrián y Verónica se han enfrentado a este plato, y no lo han resuelto, el primero incluso se olvidó de los huevos.

Finalmente, Pepe ha dado la noticia de que se cancelaba la prueba y ha señalado que era algo que no había ocurrido nunca. “Esta prueba es fallida”, ha comentado Jordi. “No sabéis hacer un simple flan”, ha insistido Pepe.

Y así ha sido. Los aspirantes no han podido completar la primera prueba al no saber realizar uno de los postres más clásicos. Los espectadores no daban crédito, y así lo han dejado claro en Twitter.