Este collar le costó a Meghan Markle un disgusto con Isabel II: si amplías la foto lo entenderás al instante

A finales del año 2016, Meghan Markle era una actriz de éxito. Pero nada más. Pocos intuían que un par de años después se casaría con el príncipe Harry y entraría a formar parte de la Casa Real Británica.

Pero en aquella época, Markle ya dio algunas pistas de su relación con Harry, que por entonces era todavía alto secreto. Según revela el libro Finding Freedom: Harry and Meghan and The Making of A Modern Royal Family, la actriz llevó un collar en ese momento que dejaba bien a las claras su noviazgo.

Por entonces ya había rumores, pero Palacio prefirió ignorarlos y hacer como si nada. Querían que se impusiese la discreción. Pero Meghan decidió salirse de esa política con esa joya, una cadena fina de oro con las letras ‘H’ (de Harry) y ‘M’ (de Meghan).